Дела Майдана. ГБР объявило подозрение бывшему следователю

Фото: пресс-служба ГБР

Сотрудники отдела по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что бывший следователь подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.1 ст.364 УК); заведомо незаконном задержании (ч.3 ст.371 УК); привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч.2 ст.372 УК); служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

Бывшего милиционера также подозревают в незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 УК).

ГБР пишет, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.

Сейчас готовится ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения, добавили в ведомстве.

Уточняется, что следователи ГБР в этом уголовном деле проверяют правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 человек в период 18-19 февраля 2014 года.

3 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Госбюро расследований был назначен Александр Буряк.

Адвокат родственников Героев Небесной сотни Евгения Закревская отметила , что Буряк – "тот самый Саша, с которым на пленках ОАСК судья Вовк согласовывает решение касательно судьи Майдана Аблова".

11 января в ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана.

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