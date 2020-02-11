"Дело Хизб ут-Тахрир". Оккупанты оставили под арестом 14 человек

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Российские оккупанты на месяц продлили арест в СИЗО четырнадцати фигурантам так называемого второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крым.Реалии.

В так называемом "Киевском районном суде" оккупированного Симферополя, а также в так называемом "верховном суде Крыма" оккупанты продлили меру пресечения Сервету Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилову и Эскендеру Сулейманову.

Кроме того, на территории страны-агрессора Кировский районный суд Ростова-на-Дону до 15 марта продлил меру пресечения Асану Яникову, Алиму Каримову, Акиму Бекирову, Иззету Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву. Аналогичное решение вынесли Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.