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Дело MH17. В Донецке оккупанты арестовали одного из обвиняемых - BBC

Дело MH17. В Донецке оккупанты арестовали одного из обвиняемых - BBC - Фото
Леонид Харченко (Фото - скриншот из видео, Youtube)
14.05.2020, 15:22

Леонида Харченко изолируют с помощью ареста, чтобы его не вывезли украинские спецслужбы, считают источники BBC среди боевиков

Обвиняемый по делу о крушении рейса MH17 Леонид Харченко в марте был арестован оккупантами в Донецке. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники среди боевиков.

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По информации BBC, Харченко был задержан возле своего дома в Донецке 11 марта, после того, как 9 марта в Нидерландах начался суд по делу о сбитом в 2014 году малайзийском лайнере. 8 мая арест был продлен еще на два месяца.

Боевики, служившие вместе с Харченко, рассказали BBC, что его обвиняют в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия. При этом якобы по первому обвинению у потерпевших претензий нет, а проходящий по второму делу пистолет был выдан Харченко в 2019 году оккупационной администрацией "для обеспечения личной беопасности в связи с делом MH17".

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По мнению источников BBC, Харченко арестовали, чтобы украинские спецслужбы не могли вывезти его на подконтрольную Украине территорию, как это произошло с Владимиром Цемахом, которого также подозревают в причастности к гибели рейса MH17.

Леонид Харченко (позывной "Крот") - уроженец Константиновки, Донецкая область, 47 лет. К боевикам примкнул в апреле 2014 года, во время боев за Славянск. С 6 июля 2014 года был командиром "разведбатальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР", до этого - "комендант" Константиновки. Охранял Бук, из которого предположительно был сбит лайнер, в районе места пуска ракеты к югу от Снежного. Возможно, также координировал транспортировку ЗРК из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию Бука в РФ.

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Ранее высказывалась версия, что в 2015 году Харченко был убит. Как рассказали источники BBC, на самом деле в конце 2015 года он уехал в Россию и жил в Ростове-на-Дону. Затем вернулся в ряды боевиков, в 2018 году "уволился в запас" в "звании" подполковника и жил в Донецке.

  • Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
  • 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.
  • 9 марта в Нидерландах начался суд по делу о катастрофе лайнера рейса MH17.
Денис Юдин
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