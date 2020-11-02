Дело на 37 млн. НАБУ завершило расследование хищения при обустройстве полигона Широкий лан

Материалы дела переданы подозреваемым и их адвокатам для ознакомления перед отправлением обвинительного акта в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратуру завершили расследование злоупотреблений при обустройстве военного полигона Широкий лан в Николаевской области, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму более 37 млн ​​грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как отмечается, 2 ноября пятерым подозреваемым и их адвокатам открыли материалы следствия для ознакомления. После этого обвинительный акт направят в суд.

Среди подозреваемых (должности на момент совершения преступления):

- начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в составе Минобороны;

- начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;

начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;

- бенефициар ООО;

- директор ООО.

Следствие установило, что подозреваемые организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря Широкий лан в селе Ульяновка Николаевской области таким образом, что ООО получило от Минобороны более 37 млн ​​грн за работы, которые фактически не выполнило.

Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

30 июля детективы в НАБУ заявили о разоблачении пятерых человек и сообщили им о подозрении в нанесению государству ущерба в более чем 37 млн грн.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 после передачи дела из ГБР.

Наталия Медведева

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