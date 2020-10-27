Дело некачественных бронежилетов. ГБР завершило досудебное расследование

В бюро заявили, что установленная сумма убытков госбюджету составляет почти 42 млн грн

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту закупки Министерством обороны некачественных бронежилетов для нужд армии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В бюро заявили, что установленная сумма убытков госбюджету составляет почти 42 млн грн.

По данным досудебного расследования, должностные лица Минобороны закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар МИД-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и простреливаются.

В ГБР утверждают, что должностные лица МОУ и представители компании поставщика якобы знали, что при намокании в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства.

Сообщается, что после ознакомления подозреваемых и их адвокатов с материалами уголовного производства, обвинительный акт направят в суд.

В июле 2019 г ГБР обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов "Корсар" в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн.

11 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. На то время директор ГБР Труба написал, что "следствие считает – эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

В феврале 2020 г Министерство обороны заявило, что пока не планирует отзывать бронежилеты.

20 октября о подозрении сообщили бывшему замминистра обороны. Уточнялось, что в этом деле сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Минобороны.

Наталия Медведева

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