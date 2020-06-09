Дело о госизмене. Суд отклонил жалобу адвокатов генерала Шайтанова

Валерий Шайтанов под конвоем в зале суда (фото - LIGA.net)

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня для генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов в Украине. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов. Об этом сообщил защитник подозреваемого Георгий Тигишвили, передает hromadske.

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Сторона защиты просила отменить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура просила оставить решение об аресте в силе.

Отмечается, что адвокаты заявили о нарушении подследственности по делу, подчеркивая, что нарушения в деятельности сотрудника СБУ должна расследовать ГБР, а не Служба безопасности. Также защита говорила о конфликте интересов, в частности в том, что свидетели по делу - сотрудники СБУ.

Сторона обвинения отметила, что Шайтанова уже уволили со службы. Отдельно в комментарии следователь объяснил, что, учитывая специфику и сложность дела, им должна заниматься именно СБУ.

По словам защиты, подозреваемый не признает своей вины и считает это дело основанием.

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