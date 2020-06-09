Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело о госизмене. Суд отклонил жалобу адвокатов генерала Шайтанова

Дело о госизмене. Суд отклонил жалобу адвокатов генерала Шайтанова - Фото
Валерий Шайтанов под конвоем в зале суда (фото - LIGA.net)
09.06.2020, 21:48

Суд оставил генерала Шайтанова под арестом, не удовлетворив жалобу его адвокатов

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня для генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов в Украине. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов. Об этом сообщил защитник подозреваемого Георгий Тигишвили, передает hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сторона защиты просила отменить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура просила оставить решение об аресте в силе.

Отмечается, что адвокаты заявили о нарушении подследственности по делу, подчеркивая, что нарушения в деятельности сотрудника СБУ должна расследовать ГБР, а не Служба безопасности. Также защита говорила о конфликте интересов, в частности в том, что свидетели по делу - сотрудники СБУ.

Сторона обвинения отметила, что Шайтанова уже уволили со службы. Отдельно в комментарии следователь объяснил, что, учитывая специфику и сложность дела, им должна заниматься именно СБУ.

По словам защиты, подозреваемый не признает своей вины и считает это дело основанием.

  • 14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова: подозревают в работе на ФСБ РФ.
  • СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.
  • Генерал-майору объявили подозрение в госизмене и совершении теракта, 15 апреля его взяли под стражу.
  • 16 апреля в Киеве задержали экс-сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.
  • Так как 15 июня истекает двухмесячный срок ареста Шайтанова, вопрос о его продлении решат на отдельном судебном заседании.
  • 4 июня суд продлил срок расследования дела до октября.
  • В тот Жедень защита Шайтанова назвала "подставой" уголовное дело против него - якобы материалы следствия не подтверждают подготовку теракта.
  • LIGA.net собрала все, что было известно от Валерии Шайтанове и расшифровала записи.

Читайте мнение: Громкий арест | "Это подстава". Шайтанов, тайный агент и госизмена: 7 фактов о деле генерал-майора СБУ

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Валерий Шайтанов сбу госизмена
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 