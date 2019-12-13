Дело Шеремета. Полиция провела обыск у супругов-волонтеров: фото

Правоохранители провели обыск в доме у супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщила Наталья и Евгений.
Обыск закончился сегодня примерно в пять утра. По информации ТСН, полицейские изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.
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Во время Революции достоинства Акастелов был "замкомандира Первой сотни", а его супруга сейчас занимается ранеными военными в госпиталях.
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