Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Шеремета. Полиция провела обыск у супругов-волонтеров: фото

Дело Шеремета. Полиция провела обыск у супругов-волонтеров: фото - Фото
Евгений и Наталья Акастеловы (Фото - Наталья Акастелова - Facebook)
13.12.2019, 09:51

Волонтер Евгений Акастелов написал в Facebook, что обыск проходит по делу об убийстве журналиста

Правоохранители провели обыск в доме у супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщила Наталья и Евгений.

Обыск закончился сегодня примерно в пять утра. По информации ТСН, полицейские изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Читайте колонку: Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка

Во время Революции достоинства Акастелов был "замкомандира Первой сотни", а его супруга сейчас занимается ранеными военными в госпиталях.

  • Вчера полиция сообщила, что подозреваемые в убийстве Шеремета: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко.  

Читайте также: Тема дня. Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

Напишите нам
евгений акастелов наталья акастелова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 