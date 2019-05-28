Дело водителя BlaBlaCar: убийцу приговорили пожизненно

Фото: zaxid.net

Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, который обвиняется в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова. Об этом сообщает Zaxid.net.

Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладением транспортным средством и убийстве. Приговор суда зачитывали два часа.

Голуб может обжаловать его в течение 30 дней. "Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк", - сказал Голуб.

Отвечая на вопрос, куда он спрятал тело Познякова, Голуб сказал: "Какое тело? Вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

По данным издания, Голуб нецензурно выражался в адрес отца погибшего. Голуб был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний из-за хамского поведения, нецензурной лексики и угроз.

Отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал: "Суд решил то, что убийца заслужил, но еще будет суд Божий…".

Он предположил, что за убийством стоит еще кто-то и следствие должно разобраться, кто именно.

25-летний Позняков пропал без вести в апреле 2016 года, когда ехал на собственном автомобиле Audi A6 из Львова в Киев. По дороге он подобрал двух попутчиков, которые представились участниками АТО, однако до столицы так и не доехал. Спустя несколько дней машину Познякова со следами крови в салоне нашли в гараже под Киевом.

В августе 2016-го правоохранители задержали одного из двух подозреваемых в убийстве львовянина - россиянина Дмитрия Голуба. Второй подозреваемый - гражданин РФ Луан Кингисепп - объявлен в международный розыск.