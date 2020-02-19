Для боеприпасов строят "огромные бетонные саркофаги" - Минобороны

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На военных складах строятся "огромные бетонные саркофаги с мощными диагональными укреплениями" - хранилища для боеприпасов ВСУ. На таких объектах вводится система круглосуточного централизованного мониторинга, сказал Радио Свобода замглавы Минобороны Алексей Маценюк.

Он заявил, что в ведомстве "выучили уроки прошлого", и строительство хранилищ такого типа пресечет возможность физического несанкционированного доступа к боеприпасам.

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"На определенных объектах речь идет о 10-30 таких "коробок", - уточнил чиновник.

По словам Маценюка, охранный периметр будет иметь круглосуточное видеонаблюдение, должны быть башни, постовые, патрулирование, обход внешнего и внутреннего периметров и единый центр мониторинга, "с которого можно вести круглосуточное централизованное наблюдение за всеми объектами".

Эта система слежения уже запущена в тестовом режиме на части складов.