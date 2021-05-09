Днепропетровская, Донецкая и Харьковская область – лидеры по заболеваемости COVID-19

Вчера, 7 мая, в Украине выявили 5372 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 8710), выздоровели 9181 пациента (19 408). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 2599 человек (сутками ранее – 2544), умерли 193 пациентов (370).

Официально за 8 мая было сделано 46 516 тестов на коронавирус (днем ранее – 87 641). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 39 126 (39 748), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 4859 (14 791), экспресс-тестов на антиген – 19 861 (33 724).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях. За все время пандемии в Украине заболели 2 119 510 человек; выздоровел 1 759 751 человек; умерли 46 393 пациента.

1 мая в Офисе президента сообщили, что Украина заключила с Pfizer контракт на 10 млн доз вакцины от COVID-19.

6 мая Минздрав назвал хронические заболевания, не являющиеся противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

В тот же день Степанов заявил, что ковидный сертификат могут запустить до 1 июля.

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Станислав Стороженко

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