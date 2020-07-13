До пожизненного. Зеленский хочет максимальной криминализации пьяного вождения

Президент предлагает за незначительное нарушение при пьяном вождении увеличить штрафы, а в случае смертельного ДТП – вплоть до пожизненного заключения

Необходимо ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии, приведшее к гибели людей в результате ДТП – должна быть уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с Кабинетом министров, передает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что президент напомнил о вчерашней аварии под Киевом, вызванной пьяным водителем, в результате которой погибли четыре человека, и попросил оказать помощь семье погибших, в частности для лечения ребенка.

По словам Зеленского, за первое полугодие 2020 года на дорогах погибло почти 1500 человек.

"В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", – добавил глава государства.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах – люди не осознают ответственности, когда садятся за руль пьяными.

По мнению Зеленского, за незначительное нарушение правил при вождении в нетрезвом состоянии нужно увеличить штрафы в 5-10 раз. В случае же, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привела к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

«Если вождение в пьяном повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я – за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской ... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что расследование вчерашней аварии будет "на его личном контроле".

подписал закон №3314 , в котором отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. 3 июля Зеленский

12 июля в Киеве произошло ДТП , в котором погибли четыре человека, из них двое - дети. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.

Читайте мнение: Сел за руль пьяный - криминальная ответственность. Никто ничего не отменял

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.