Донбасс. Боевики открыли огонь по ВСУ: ранен военный

На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский военный. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка Восток.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 10 июня недалеко Старогнатовки Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ.

В результате один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его доставили в медучреждение, состояние здоровья воина – средней тяжести.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка.

Утром 10 июня в штабе Операции объединенных сил сообщили, что 9 июня боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В районе Новотошковского они использовали стрелковое оружие, а недалеко от Водяного – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным штаба ООС, в 7:00 10 июня террористы открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Новгородского.

Как известно, 8 и 9 июня в Донецкой области с рабочей поездкой пребывал президент Владимир Зеленский. Он посетил позиции бойцов ВСУ на передовой и заявил о "​​значительном уменьшении количества выстрелов за последние 7-10 дней", однако признал, что есть провокации и боевые потери.

27 мая на Донбассе в районе Новотошковского от пули российского снайпера погиб майор Максим Полевой (Максим Польовий).

6 июня в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Читайте также: Большинство украинцев считают неприемлемыми компромиссы для прекращения войны на Донбассе

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.