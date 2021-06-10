UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Донбасс. Боевики открыли огонь по ВСУ: ранен военный

10.06.2021, 17:58
Донбасс. Боевики открыли огонь по ВСУ: ранен военный - Фото
Фото: Сергей Ваганов/ЕРА

На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский военный. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка Восток.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 10 июня недалеко Старогнатовки Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ.

В результате один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его доставили в медучреждение, состояние здоровья воина – средней тяжести.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка.

Утром 10 июня в штабе Операции объединенных сил сообщили, что 9 июня боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В районе Новотошковского они использовали стрелковое оружие, а недалеко от Водяного – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным штаба ООС, в 7:00 10 июня террористы открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Новгородского.

Как известно, 8 и 9 июня в Донецкой области с рабочей поездкой пребывал президент Владимир Зеленский. Он посетил позиции бойцов ВСУ на передовой и заявил о "​​значительном уменьшении количества выстрелов за последние 7-10 дней", однако признал, что есть провокации и боевые потери. 

Читайте также: Большинство украинцев считают неприемлемыми компромиссы для прекращения войны на Донбассе

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс раненый оос военный обстрел старогнатовка Донецкая область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 