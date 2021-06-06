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На Донбассе подорвался военный, он ранен – штаб ООС

06.06.2021, 19:24
На Донбассе подорвался военный, он ранен – штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 6 июня, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, с начала суток по состоянию на 17:00 российско-оккупационные войска провели два обстрела украинских позиций: вблизи Песок враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а неподалеку Новотошковского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе сообщили, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Военнослужащий, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве, получил боевое травмирование. Он госпитализирован, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о мирном урегулировании на Донбассе: что в нем

Наталия Медведева
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Донбасс
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