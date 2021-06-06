На Донбассе подорвался военный, он ранен – штаб ООС
Сегодня, 6 июня, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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Как отмечается, с начала суток по состоянию на 17:00 российско-оккупационные войска провели два обстрела украинских позиций: вблизи Песок враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а неподалеку Новотошковского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В штабе сообщили, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.
Военнослужащий, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве, получил боевое травмирование. Он госпитализирован, состояние его здоровья – удовлетворительное.
- 28 мая боевики гибридной армии РФ из противотанкового ракетного комплекса обстреляли гражданскую инфраструктуру в Пивничном.
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