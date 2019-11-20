Донбасс. За сегодня - шесть раненых военных

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в среду получили ранения шесть украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб в вечерней сводке.
Отмечается, что с начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Стрелял из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе также рассказали об очередном нарушении договоренностей со стороны гибридной армии РФ. Сегодня на одном из участов у боевиков запросили режим "тишина" для оказания помощи раненым, на что те согласились. Но продолжили обстрелы из гранатометов.
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