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Донбасс. За сегодня - шесть раненых военных

Донбасс. За сегодня - шесть раненых военных - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
20.11.2019, 18:58

Враг трижды обстреляли позиции украинских военных

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в среду получили ранения шесть украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб в вечерней сводке.

Отмечается, что с начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Стрелял  из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе также рассказали об очередном нарушении договоренностей со стороны гибридной армии РФ. Сегодня на одном из участов у боевиков запросили режим "тишина" для оказания помощи раненым, на что те согласились. Но продолжили обстрелы из гранатометов.

  • Как известно, сегодня в зоне ООС побывал президент Владимир Зеленский. Находясь в Луганской области, он сообщил об открытии нового моста в Станице и рассказал о "пути к победе" - смотреть видео.

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