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ДТП под Винницей. Пьяный 20-летний водитель насмерть сбил двух детей: фото

30.03.2021, 17:40
ДТП под Винницей. Пьяный 20-летний водитель насмерть сбил двух детей: фото - Фото
ДТП в Винницкой области (Фото: пресс-служба полиции)

Сегодня, 30 марта, в Винницкой области в результате ДТП с участием автомобиля и велосипеда погибли два мальчика 6 и 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Как отмечается, авария произошла около 13:00 в селе Росоша Липовецкой теробщины.

ДТП в Винницкой области (Фото: пресс-служба полиции)

По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля Skoda сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде.

ДТП в Винницкой области (Фото: пресс-служба полиции)

Дети погибли на месте, автомобиль упал в кювет и загорелся, водитель не пострадал.

В полиции Винницкой области сообщают, что в организме водителя обнаружено 1,76 промилле алкоголя, он задержан.

ДТП в Винницкой области (Фото: пресс-служба полиции)

По информации замначальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, автомобиль Skoda ехал со скоростью около 90 км/ч.

  • В ночь на 15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda Felicia остановился на красный сигнал светофора и спустя несколько секунд в него влетела Toyota – водитель Skoda и пассажир погибли.

Читайте также: Под Одессой автомобиль полиции стал участником ДТП. Один человек погиб, трое травмированы

Наталия Медведева
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дтп дети
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