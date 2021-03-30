ДТП под Винницей. Пьяный 20-летний водитель насмерть сбил двух детей: фото

Сегодня, 30 марта, в Винницкой области в результате ДТП с участием автомобиля и велосипеда погибли два мальчика 6 и 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Как отмечается, авария произошла около 13:00 в селе Росоша Липовецкой теробщины.

По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля Skoda сбил двоих детей, которые ехали на велосипеде.

Дети погибли на месте, автомобиль упал в кювет и загорелся, водитель не пострадал.

В полиции Винницкой области сообщают, что в организме водителя обнаружено 1,76 промилле алкоголя, он задержан.

По информации замначальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, автомобиль Skoda ехал со скоростью около 90 км/ч.

В ночь на 15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda Felicia остановился на красный сигнал светофора и спустя несколько секунд в него влетела Toyota – водитель Skoda и пассажир погибли.

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Наталия Медведева

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