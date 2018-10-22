ДТП с актерами "Дизель шоу": Суд избрал водителю меру пресечения

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Подозреваемый должен информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки

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Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса, которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно решению суда, Михаил Манюк будет находиться под арестом до 19 декабря.

Подозреваемый должен информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

20 октября около села Мила Киевской области на трассе Киев-Чоп столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибла Поплавская, еще шестеро актеров пострадали.

Водитель признался, что причиной аварии стало то, что он отвлекся от дороги.