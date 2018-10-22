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22.10.2018, 18:09

ДТП с актерами "Дизель шоу": водитель рассказал о причине аварии

ДТП с актерами "Дизель шоу": водитель рассказал о причине аварии - Фото
Водитель автомобиля в зале суда во время избрания меры пресечения (скриншот видео)

Водитель рассказал на суде, что отвлекся от дороги

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Причиной смертельного ДТП, в которое 20 октября на трассе Киев-Чоп в Киевской области попал автобус с актерами программы "Дизель шоу", стало то, что водитель отвлекся от дороги. Об этом сам водитель заявил во время избрания ему меры пресечения в суде, говорится в сюжете ТСН.

По словам мужчины, он отвлекся на актрису Марину Поплавскую. Сама она в результате аварии погибла.

Как рассказал водитель, время от времени она подходила к нему из-за плохого самочувствия.

"Она стала на колени, вытянулась, говорит, что спина болит. В этот момент, может я немножко отвлекся на нее. Впереди авто я видел, но не думал, что так быстро... Когда хотел совершать обгон, сзади боковым зрением увидел огни. Испугался и выкрутил руль вправо и стал на тормоза. Все", - рассказал он.

Читайте также: Последние кадры с живой Мариной Поплавской из "Дизель шоу" до ДТП

Сегодня в Житомире похоронили погибшую в ДТП актрису Марину Поплавскую. В результате аварии пострадали и другие актеры шоу.

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Теги: дтп, Дизель шоу, Марина Поплавская
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