Смертельное ДТП: в "Дизель шоу" рассказали о травмах актеров

В результате аварии под Киевом, в которой погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, пострадали еще шестеро актеров. Об этом сообщили в пресс-службе "Дизель студио".
У Евгения Гашенко два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы - переломы двух ребер и пальца ноги, у Александра Бережко - два перелома на ноге. Также Евгений Сморигин получил вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвоночника.
Актеру шоу Олегу Иванице зашивали язык и множественные ушибы получила Виктория Булитко.
Ранее сообщалось, что госпитализированы были также Егор Крутоголов и Яна Глущенко.
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Авария произошла 20 октября рано утром - автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали, открыто уголовное дело.