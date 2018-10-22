Смертельное ДТП: в "Дизель шоу" рассказали о травмах актеров

Фото: Дизель шоу/ Facebook

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У многих актеров ушибы, у некоторых - переломы пальцев ног, а у Евгения Сморигина также компрессионный перелом позвоночника

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В результате аварии под Киевом, в которой погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, пострадали еще шестеро актеров. Об этом сообщили в пресс-службе "Дизель студио".

У Евгения Гашенко два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы - переломы двух ребер и пальца ноги, у Александра Бережко - два перелома на ноге. Также Евгений Сморигин получил вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвоночника.

Актеру шоу Олегу Иванице зашивали язык и множественные ушибы получила Виктория Булитко.

Ранее сообщалось, что госпитализированы были также Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

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Авария произошла 20 октября рано утром - автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали, открыто уголовное дело.