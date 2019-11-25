Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ДТП с Кулебой. По первым данным следствия, виноват омбудсмен

ДТП с Кулебой. По первым данным следствия, виноват омбудсмен - Фото
Скриншот с видео
25.11.2019, 19:35

Комментировать другие версии советник главы МВД отказался

Согласно первым данным следствия, в ДТП возле Чабанов под Киевом виновен уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба. Об этом в эфире Радио НВ сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", — заявил он.

24 ноября Кулеба попал в аварию. В салоне автомобиля с ним были двое его сыновей. Опубликовано видео ДТП.

По данным врачей, состояние Кулебы - средней тяжести, он находится в больнице Феофания. Старший сын Кулебы Тимофей - в тяжелом состоянии и находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, он без сознания.

О состоянии второго, младшего сына Елисея, пока неизвестно. По предварительной информации, им занимаются врачи в Охматдете.

Напишите нам
дтп чабаны Николай Кулеба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 