ДТП с Кулебой. По первым данным следствия, виноват омбудсмен

Скриншот с видео

Согласно первым данным следствия, в ДТП возле Чабанов под Киевом виновен уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба. Об этом в эфире Радио НВ сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", — заявил он.

24 ноября Кулеба попал в аварию. В салоне автомобиля с ним были двое его сыновей. Опубликовано видео ДТП.

По данным врачей, состояние Кулебы - средней тяжести, он находится в больнице Феофания. Старший сын Кулебы Тимофей - в тяжелом состоянии и находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, он без сознания.

О состоянии второго, младшего сына Елисея, пока неизвестно. По предварительной информации, им занимаются врачи в Охматдете.