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ДТП с Кулебой. Врачи рассказали о состоянии пострадавших

ДТП с Кулебой. Врачи рассказали о состоянии пострадавших - Фото
Николай Кулеба (Фото - пресс-служба президента)
25.11.2019, 07:54

Медики говорят, что нет угрозы жизни уполномоченного президента по правам ребенка

Детский омбудсмен Николай Кулеба, который с сыновьями попал в ДТП, находится состоянии средней тяжести в больнице Феофания. Об этом сообщает ТСН.

Он в сознании, угрозы его жизни нет. У Кулебы медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и живота, многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких, - ред.). Медикам удалось стабилизировать состояние Кулебы.

По данным ТСН, сын Тимофей - в тяжелом состоянии и находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, он без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни они не сообщают. 

О состоянии второго младшего сына Елисея пока неизвестно. По предварительной информации, им занимаются врачи в Охматдете.

Водитель грузового микроавтобуса госпитализирован в Киево-Святошинскую больницу. Его жизни также ничего не угрожает.

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дтп Николай Кулеба
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