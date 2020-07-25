ДТП со "скорой" в Хмельницкой области: пострадали девять человек - фото, видео
В результате аварии травмы разной степени тяжести получили девять человек, их госпитализировали
В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области вечером 24 июля произошла авария с участием легкового автомобиля Honda Accord и кареты "скорой" на перекрестке улиц Пушкина и Привокзальная. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В результате ДТП в салоне легкового автомобиля зажатыми оказалось трое людей. Спасатели деблокировали пострадавших с помощью специнструмента.
Водителя и двух пассажиров легковушки передали медикам.
По данным пресс-службы областной полиции, предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Accord, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со "скорой".
"Скорая" двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу", - уточнили в полиции.
В результате ДТП травмировались девять человек: водитель автомобиля Honda Accord и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больной и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
- 12 июля в Киеве произошло ДТП: водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. Погибли четыре человека, из них двое - дети. По данным полиции, водитель Mercedes в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.
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