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ДТП в Харькове. Прокуратура хочет привлечь к ответственности родителей 16-летнего водителя

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 09:44
ДТП в Харькове. Прокуратура хочет привлечь к ответственности родителей 16-летнего водителя - Фото
Ирина Венедиктова (скриншот видео Право на владу, ТСН)

Прокуратура намерена привлечь к ответственности родителей 16-летнего Николая Харьковского, который, по данным следствия, устроил смертельное ДТП в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Она отметила, что 16-летнему водителю могло бы грозить до восьми лет тюрьмы по инкриминируемой статье. Однако в силу возраста ему грозит до семи лет тюрьмы.

"Плюс, мы идем, будем пытаться доказывать – это привлечение к ответственности родителей", – сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, за этот год 35 несовершеннолетних устроили ДТП, которые рассматривают по уголовным статьям. В авариях пострадали около 800 детей.

"За такие преступления (как ДТП в Харькове, – ред.) несут ответственность не только дети. Он – несовершеннолетний. Несут ответственность родители и окружение", – добавила Венедиктова.

Марк Сировой
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