ДТП в Харькове. Прокуратура хочет привлечь к ответственности родителей 16-летнего водителя
Прокуратура намерена привлечь к ответственности родителей 16-летнего Николая Харьковского, который, по данным следствия, устроил смертельное ДТП в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
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Она отметила, что 16-летнему водителю могло бы грозить до восьми лет тюрьмы по инкриминируемой статье. Однако в силу возраста ему грозит до семи лет тюрьмы.
"Плюс, мы идем, будем пытаться доказывать – это привлечение к ответственности родителей", – сказала Венедиктова.
По словам генпрокурора, за этот год 35 несовершеннолетних устроили ДТП, которые рассматривают по уголовным статьям. В авариях пострадали около 800 детей.
"За такие преступления (как ДТП в Харькове, – ред.) несут ответственность не только дети. Он – несовершеннолетний. Несут ответственность родители и окружение", – добавила Венедиктова.
- Вечером 26 октября в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин.
- По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав, сообщили правоохранители.
- Водителя Infiniti отправили в СИЗО на 60 суток. Полиция заявляла, что он отказывается сотрудничать со следствием.
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