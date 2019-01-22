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22.01.2019, 17:30

ДТП в Харькове: врач-нарколог заявила, что Зайцева была трезвой

ДТП в Харькове: врач-нарколог заявила, что Зайцева была трезвой - Фото
Елена Зайцева (фото - скриншот видео)

Елена Федирко сегодня давала показания в суде Харькова

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У фигурантки резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой не было видно явных признаков наркотического опьянения. Об этом сегодня во время судебного заседания заявила врач-нарколог Елена Федирко, которая первая осматривала Зайцеву после аварии.

"Явных признаков наркотического опьянения у нее не было. Выводы были сделаны позже, на основании химико-токсикологического исследования", - подчеркнула Федирко.

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По ее словам, она обнаружила у Зайцевой суженные зрачки и неустойчивую походку, но все эти признаки могли свидетельствовать, в частности, например, о черепно-мозговой травме.

Она уточнила, что у Зайцевой взяли достаточное количество биологических материалов, в том числе 30 миллилитров мочи для анализа и 30 миллилитров - для хранения, еще два флакона крови были взяты для анализа крови на алкоголь и наркотики.

Отвечая на вопрос, показали результаты анализов, была ли Зайцева под действием наркотиков, она сразу заявила, что наркотиков обнаружено не было.

Однако после уточняющих вопросов, медик сказала, что у Зайцевой все-таки обнаружили опиаты.

"Я была склонна к тому, что у нее черепно-мозговая травма, после химико-токсикологического заключения также не пришла к выводу, что она была в состоянии наркотического опьянения", - сказала Федирко.

Ниже приводим диалог защитника и Федирко.

Адвокат: Скажите нам еще раз, что было в моче госпожи Зайцевой, опиаты?

Федирко: Да

Адвокат: Так это наркотическое состояние или нет?

Федирко: Нет.

Врач-нарколог подчеркнула, если в организме у Зайцевой нашли опиаты, то это не значит, что можно  утверждать, что она была под наркотическим опьянением.

Отвечая на вопрос, почему она более полугода не появлялась на вызовы полиции, Федирко заявила, что никто ее не вызывал.

Врач-нарколог заверила, что все время находилась дома, а на звонки не отвечала, потому что "не было света".

Ранее сообщалось, что в деле об октябрьском ДТП в Харькове исчезла свидетель - врач-нарколог Елена Федирко.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

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Теги: опиаты, ДТП в Харькове, Елена Зайцева, елена федирко
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