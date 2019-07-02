ДТП в Николаевской области: один погибший, 15 пострадавших - фото

Фото: пресс-служба полиции

В Николаевской области в результате ДТП при участии пассажирского и грузового микроавтобусов пострадали 15 человек, один – погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла на 87 км дороги Н-24 Николаев-Благовещенское, недалеко от поселка Благодатное Арбузинского района.

Грузовой микроавтобус Mercedes Benz под управлением 45-летнего водителя столкнулся с маршрутным Mercedes Sprinter сообщением Николаев-Первомайск, за рулем которого был 35-летний мужчина.

15 человек получили травмы разной степени тяжести, в том числе, оба водителя. Четверо – госпитализированы в тяжелом состоянии, 25-летняя девушка погибла.

19 июня сообщалось, что следователи теруправления Госбюро расследований расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня с участием полицейского.

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