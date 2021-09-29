Двое киевлян от имени известной клиники массово подделывали СOVID-сертификаты – полиция

Двое жителей Киева массово подделывали СOVID-сертификаты и ПЦР-тесты, используя поддельные печати и логотип известной украинской клиники. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, фальшивую медицинскую документацию изготовляли 24-летний мужчина и 22-летняя женщина. Заказы они якобы принимали через чат-бот в мессенджере.

Клиенты могли купить международные свидетельства о вакцинации за 1200 грн, а ПЦР-тесты с отрицательным результатом – по 600 грн, сообщили в ведомстве.

В своей деятельности подозреваемые использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По данным ведомства, пара успела подделать около 200 медицинских документов.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях силовики провели обыски. Изъяты: ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус. В результате осмотра изъятой техники обнаружена переписка с заказчиками по изготовлению псевдосертификатов и бланки для их изготовления.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

В августе Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов на подлинность по QR-коду.

С 21 августа по 21 сентября пограничники провели около 300 000 проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Количество сертификатов, которые программное обеспечение обозначило как недействительные, было 575 на 290 000 (менее 0,2%).

Сегодня, 29 сентября, глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что с начала года были открыты 350 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.

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Елизавета Кумбер

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