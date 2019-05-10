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10.05.2019, 14:15

Двухлетний мальчик в посольстве Дании: мальчика осмотрел врач

Двухлетний мальчик в посольстве Дании: мальчика осмотрел врач - Фото
Фото: twitter.com/YehorBozhok

В МИД отметили, что адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет

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Двухлетнего мальчика из Запорожья, которого восьмой день удерживают в посольстве Дании в Киеве, осмотрел украинский врач. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Удерживаемого на территории посольства Дании малолетнего украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач - с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно урегулировать ситуацию", - отметил Божок.

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По его словам, в МИД Украины состоялась встреча с коллегами Дании, где обсуждалась эта ситуация. 

9 мая украинка Анастасия Могенсен седьмой день проводила акцию под посольством Дании в Украине. Она сообщила, что ее муж, датчанин Ян Ког Могенсен, 3 мая похитил их сына Даниэля и прячет его на территории посольства Дании в Киеве. 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ребенка удерживают в посольстве Дании вопреки всем правилам и нормам.

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Теги: Климкин Павел, посольство, МИД, дания, мальчик, Анастасия Могенсен
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