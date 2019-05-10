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10.05.2019, 22:10

Двухлетний мальчик в посольстве Дании: родители договорились

Двухлетний мальчик в посольстве Дании: родители договорились - Фото
Фото: facebook.com/alinaalinlna

Даниэль будет жить по полгода в каждой из стран

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Украинка Анастасия Могенсен, двухлетнего сына которой удерживают в посольстве Дании, смогла договориться о совместной опеке с отцом ребенка. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что родители решили, что Даниэль будет жить по полгода в каждой из стран. После того, как родители подпишут соглашение и заверят нотариально, матери позволят встретиться с Даниэлем.

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9 мая сообщалось, что Анастасия Могенсен из Запорожья проводила акцию под посольством Дании в Украине. Она сообщила, что ее муж, датчанин Ян Ког Могенсен, 3 мая похитил их сына Даниэля и прячет его на территории посольства Дании в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что ребенка удерживают в посольстве Дании вопреки всем правилам и нормам.

10 мая Даниэля осмотрел украинский врач. В МИД Украины состоялась встреча с коллегами Дании, где обсуждалась эта ситуация.

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Теги: похищение, дания, дети, Запорожье
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