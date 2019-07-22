Егери ВСУ докладывают: российских войск в Зоне отчуждения нет

Военнослужащие 61 ОПЕБр (фото - facebook.com/61opebr)

Появившаяся в последние дни в соцсетях информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Беларуси якобы происходит стягивание войск РФ к границе Украины, не подтвердилась. Об этом пишет в Facebook командование 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.

"Вместе с тем, учитывая возможность развития такого сценария событий в указанной операционной зоне, высшим военным руководством было принято решение о создании тактической группы "Полесье" и проведении под руководством Командования Сухопутных войск ВСУ внепланового мероприятия оперативной подготовки", - добавили в бригаде.

Таким образом, в регионе будут проведены командно-штабные учения упомянутой тактической группы.

Когда точно состоятся маневры, не сообщается - "в ближайшее время".