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Егери ВСУ докладывают: российских войск в Зоне отчуждения нет

Егери ВСУ докладывают: российских войск в Зоне отчуждения нет - Фото
Военнослужащие 61 ОПЕБр (фото - facebook.com/61opebr)
22.07.2019, 11:37

Сообщения в соцсетях о стягивании к северной границе Украины войск РФ не подтверждается: это фейки

Появившаяся в последние дни в соцсетях информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Беларуси якобы происходит стягивание войск РФ к границе Украины, не подтвердилась. Об этом пишет в Facebook командование 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.

"Вместе с тем, учитывая возможность развития такого сценария событий в указанной операционной зоне, высшим военным руководством было принято решение о создании тактической группы "Полесье" и проведении под руководством Командования Сухопутных войск ВСУ внепланового мероприятия оперативной подготовки", - добавили в бригаде.

Таким образом, в регионе будут проведены командно-штабные учения упомянутой тактической группы.

Когда точно состоятся маневры, не сообщается - "в ближайшее время".

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агрессия России зона отчуждения 61 бригада
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