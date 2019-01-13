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13.01.2019, 16:46

Экс-СБУшник из ОРДО "похитил" родственника-предпринимателя: фото

Экс-СБУшник из ОРДО "похитил" родственника-предпринимателя: фото - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Во время задержания подозреваемого сотрудники полиции изъяли пистолет

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Сегодня, 13 января, оперативники задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в заказе и организации похищения предпринимателя в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Заказчиками преступления оказались 56-летний житель временно оккупированной территории Донецкой области и его сын, которые одновременно являются родственниками потерпевшего", - отметили в пресс-службе.

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Злоумышленникам было известно, что после переезда из Донецкой области в 2014 году семья потерпевшего оставила на неподконтрольной территории свой бизнес и имущество.

"Поэтому с целью завладения указанным имуществом путем переоформления на новых владельцев злоумышленники решили похитить одного из членов семьи", - уточнили в пресс-службе.

Для этого они подыскали исполнителя, который за $3600 долларов согласился совершить преступление.  Правоохранители задокументировали факт передачи исполнителю авансового платежа в сумме $600.

В пресс-служюе добавили, что 11 января, на территории села Святопетровское Киевской области при добровольном согласии потерпевшего совершено его "похищения".

13 января во время передачи исполнителю второй части оговоренной суммы отца и сына задержали в порядке ст. 208 УПК.

"Во время задержания, кроме денежных средств за похищение потерпевшего, у отца изъяли пистолет Макарова, мобильный телефон, а также пенсионное удостоверение бывшего сотрудника ГУ СБУ в Донецкой области", - отметили в пресс-службе.

23 ноября 2018 года в Киеве задержали подозреваемых в похищении майнера криптовалют с целью получения выкупа.

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Теги: похищение, прокуратура киева, ОРДО, бизнесмен, экс-сбушник
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