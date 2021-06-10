Сотрудница научного института присвоила опасный штамм птичьего вируса – прокуратура

Бывшую заведующую сектора Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов подозревают в присвоении штамма вируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, сотруднице института сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Подозреваемая отвечала за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в национальном центре штаммов микроорганизмов. По данным следствия, она присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться независимо от государственных границ.

Правоохранители сообщают, что подозреваемая вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни – ньюкаслской болезни птицы.

По данным следствия, она умышленно уменьшала количество исходных образцов, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть материала присваивала.

В прокуратуре сообщают, что похищенные штаммы вируса подозреваемая хранила дома в холодильнике, где они были обнаружены при обыске.

1 июля в Китае зарегистрировали первый случай заболевания человека птичьим гриппом штамма H10N3.

Наталия Медведева

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