В Китае – первый случай заражения птичьим гриппом H10N3. Проведен генетический анализ

В Китае зарегистрировали первый случай заболевания человека птичьим гриппом штамма H10N3. Об этом случае в Чжэньцзяне на востоке страны сообщил Госкомздрав КНР.

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По данным ведомства, 41-летний мужчина был госпитализирован еще 28 апреля из-за повышения температуры за пять дней до того и других симптомов ОРВИ. Лишь спустя месяц, 28 мая, ему поставили диагноз "птичий грипп H10N3". Ранее в мире случаев заражения H10N3 среди людей не было зарегистрировано.

Как уточнили в Госкомздраве, H10N3 для домашней птицы – низкопатогенный или "относительно менее опасный" вариант вируса, чем известные другие.

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Генетический анализ показал, что вирус не способен эффективно инфицировать людей, а этот кейс – случайная межвидовая передача от птицы к человеку. Риск широкомасштабного распространения патогена в человеческой популяции "чрезвычайно низок", уточнили биологи.

Контактных лиц мужчины проверили: ни у кого не нашли инфекции. "Сейчас состояние пациента стабильное и в основном соответствует норме выписки", – подчеркнули в ведомстве.

Массового заражения людей птичьим гриппом в Китае не было со вспышки H7N9 в 2016-2017 годах, когда от вируса умерли около 300 человек.

Осенью 2020 года в Канаде у мужчины обнаружили первый стране случай редкого варианта так называемого свиного гриппа: его вызывает вирус гриппа A подтипа H1N2.

Под конец того же года в Японии из-за вспышки птичьего гриппа забили 3 млн птиц.

Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19.

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Евгений Пилипенко

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