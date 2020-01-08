Эксперт из США: Об отказе двигателя обычно успевают сообщить

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Крушение самолета Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ выглядит очень необычно и предполагает "катастрофический" инцидент, а не отказ двигателя. Такое мнение высказал бывший руководитель аппарата FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) Майкл Голдфарб, передает CNN.

Эксперт заявил, что авиалайнер обычно имеет возможность продолжать полет даже в случае отказа одного из двигателей, что означает, что пилоты, как правило, успевают сообщить об этом и восстановить самолет.

"Когда данные теряются на высоте 8000 футов внезапно, это означает, что с самолетом произошло нечто катастрофическое, и пилоты не смогли общаться с наземным управлением", - сказал Голдфарб.

Гольдфарб сказал, что причиной крушения самолета мог стать "неконтролируемый" отказ двигателя, способный привести к появлению большого огненного шара, о котором сообщают свидетели, но утверждать что-либо пока рано.

"Разумеется, в условиях терроризма любой тип взрывного устройства может привести к катастрофическому разрушению корпуса", - добавил Голдфарб.

Бывший следователь по авиационным происшествиям Национального совета по безопасности на транспорте США, Федерального управления гражданской авиации и ВВС Алан Дил сказал, что отказ двигателя, естественно, будет одним из основных направлений любого расследования аварии, учитывая, что самолет потерял связь через несколько минут после взлета.

"Это вторая наиболее опасная фаза полета, самой опасной из которых является заход на посадку, по статистике. В это время двигатели испытывают максимальную нагрузку", - пояснил он.

Дил сказал, что следователи всегда рассматривают четыре основные причины аварии - механические, человеческие, экологические и враждебные действия.

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