Евромайдан. Экс-главу СБУ Киева отпустили из-под домашнего ареста

Шевченковский суд отпустил из-под домашнего ареста фигуранта "дела Майдана" бывшего начальника СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева. Об этом сообщает в Facebook Адвокатская совещательная группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни.
Отмечается, что Щеголева, который ранее находился под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом, отпустили под личное обязательство.
Сообщается, что прокурор Александр Супрун сказал: "Требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения".
Адвокаты акцентируют, что среди обязанностей, возложенных на Щеголева коллегией судей, отсутствует обязанность не покидать пределы Киевской области без разрешения суда или прокурора и носить электронные средства контроля.
Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская написала в Facebook, что следующее судебное заседание по делу назначено на 20 ноября.
В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.
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