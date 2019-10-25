Евромайдан. Экс-главу СБУ Киева отпустили из-под домашнего ареста

Суд (фото - pixabay.com)

Шевченковский суд отпустил из-под домашнего ареста фигуранта "дела Майдана" бывшего начальника СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева. Об этом сообщает в Facebook Адвокатская совещательная группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни.

Отмечается, что Щеголева, который ранее находился под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом, отпустили под личное обязательство.

Сообщается, что прокурор Александр Супрун сказал: "Требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения".

Адвокаты акцентируют, что среди обязанностей, возложенных на Щеголева коллегией судей, отсутствует обязанность не покидать пределы Киевской области без разрешения суда или прокурора и носить электронные средства контроля.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская написала в Facebook, что следующее судебное заседание по делу назначено на 20 ноября.

26 июня 2019 года суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест. 18 июля суд продлил эту меру пресечения.

Щеголеву сообщили о подозрении весной 2015 года.

Следователи заявляют, что Щеголев, действуя в составе организованной группы лиц, в состав которой входили бывшие чиновники, с "целью разгона митингующих с площади Независимости в Киеве, во исполнение преступного приказа руководства, 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции в центральной части Киева, в результате чего причинены тяжкие последствия в виде гибели людей".

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

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