Евромайдан. Суд отпустил экс-главу СБУ Киева под домашний арест

Суд (фото - pixabay.com)

Сегодня, 26 июня, Шевченковский суд изменил меру пресечения бывшему начальнику СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает в Facebook Адвокатская совещательная группа.

Отмечается, что сейчас прокурор по делу Александр Супрун ждет текст решения. "Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте. Адвокаты ссылались в том числе на вчерашнее решение Конституционного Суда по представлению Савченко. Большая мотивационная часть - оттуда", - сказал он.

Щеголев обвиняется в организации и осуществлении силового штурма протестующих во время Революции достоинства в Киеве на Майдане Незалежности путем проведения антитерористичнои операции, в том числе ее силовой фазы в доме профсоюзов.

Вчера КСУ признал неконституционным положение части пятой статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, среди которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.