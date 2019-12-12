Фигуранты по делу Шеремета: Зверобой - "сакральная жертва"

Маруся Зверобой

В недавних телефонных разговорах фигурант по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко якобы обсуждала сценарий по дестабилизации ситуации в стране, среди прочего, предлагая сделать из Маруси Зверобой "сакральную жертву". Об этом заявил начальник уголовной полиции Евгений Коваль.

"Путем избрания сакральной жертвы из круга известных и популярных в обществе людей, а именно - женщин, что должно всколыхнуть общество. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую, известную волонтерку и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву", - сказал он.

На видеозаписях в разговоре Кузьменко некая гражданка Т. псевдо "Вася" предлагает воспользоваться тем, что против Зверобой идет следствие, и как вариант - выкрасть ее детей.

"Если бы менты побили бабу-мать, это было бы идеально", - якобы предлагает другой вариант Кузьменко.

"Если подобрать известного человека, который находится в определенной зависимости, возможно, от власти, и совершить против нее преступление, чтобы спихнуть это на какие-то другие политические процессы... можно поднять бучу и дальше вы понимаете сами, что начнется. Или совершить преступление против ее детей, чтобы сама "сакральная жертва" проводила самые активные действия по дестабилизации ситуации", - подытожил Коваль.