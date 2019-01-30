На взятке задержаны контрразведчик СБУ и командир воинской части

Следователи Госбюро расследований задержали оперативника контрразведки СБУ и командира воинской части в прифронтовом Донбассе на взятке за невмешательство в контрабанду российских сигарет через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Свои услуги злоумышленники оценили в $2,5 тысяч, пишут следователи.
За эти деньги они якобы не препятствовали ввозу сигарет в свободную Украину из районов, временно оккупированных гибридной армией РФ.
Майору и оперативнику СБУ уже сообщили о подозрении.
Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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