На взятке задержаны контрразведчик СБУ и командир воинской части

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Следователи Госбюро расследований задержали оперативника контрразведки СБУ и командира воинской части в прифронтовом Донбассе на взятке за невмешательство в контрабанду российских сигарет через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Свои услуги злоумышленники оценили в $2,5 тысяч, пишут следователи.

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За эти деньги они якобы не препятствовали ввозу сигарет в свободную Украину из районов, временно оккупированных гибридной армией РФ.

Майору и оперативнику СБУ уже сообщили о подозрении.

Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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