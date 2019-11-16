Генштаб назвал предварительную причину взрывов в Балаклее

Взрывы в Балаклее (скриншот из видео)

По предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее в Харьковской области произошли из-за возгорания твердотопливного двигателя зенитной ракеты, сообщает пресс-служба Генерального штаба.

Оперативная группа, работающая на месте происшествия, предварительно установила, что вчера, 15 ноября, на специально отведенной площадке проводились работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. Около 14:28, предположительно, во время погрузки излишков боеприпасов и их элементов, произошло возгорание двигателя для ракеты 3М9 зенитного комплекса "Куб", с дальнейшим подрывом собранных для уничтожения взрывоопасных предметов.

В результате взрывов погибил двое саперов, еще пятеро военнослужащих получили ранения.

На территории части продолжаются следственные действия.

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