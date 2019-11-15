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Взрывы в Балаклее. Генштаб уточнил число раненых и их состояние

Взрывы в Балаклее. Генштаб уточнил число раненых и их состояние - Фото
Взрывы в Балаклее (скриншот с видео)
15.11.2019, 20:45

В ГШ заверяют, что местным жителям угрозы нет

Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил о ранении пяти военнослужащих в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, еще один - средней степени тяжести, трое имеют легкие травмы. Всем им предоставляют неотложную медпомощь, заявили в ГШ.

Также сообщается, что на место происшествия прибыла оперативная группа под руководством замглавы Генштаба Сергея Корнийчука. Там же присутствуют представители Военной службы правопорядка и силовики. "Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - сказано в сообщении.

  • Сегодня, около 14:30, в Балаклее раздались взрывы в районе, где находятся склады с боеприпасами. В Генштабе сразу сообщили, что ситуация "контролирована и безопасна". В результате взрывов погибли двое саперов, сообщалось о четырех раненых. ГБР уже начало расследование инцидента.
  • На складах в Балаклее сегодняшний инцидент не первый. В марте 2017 года там взрывались снаряды, из-за чего была проведена эвакуация жителей близлежащих сел.
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Балаклея арсенал взрывы раненые генштаб
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