Взрывы в Балаклее. Генштаб уточнил число раненых и их состояние

Взрывы в Балаклее (скриншот с видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил о ранении пяти военнослужащих в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии, еще один - средней степени тяжести, трое имеют легкие травмы. Всем им предоставляют неотложную медпомощь, заявили в ГШ.

Также сообщается, что на место происшествия прибыла оперативная группа под руководством замглавы Генштаба Сергея Корнийчука. Там же присутствуют представители Военной службы правопорядка и силовики. "Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - сказано в сообщении.