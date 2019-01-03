Гибель младенца в лифте города Сумы: задержаны подозреваемые

Фото: Нацполиция Сумской области

В ночь на 3 января в Сумах полиция задержала двоих человек, которые могут нести ответственность за смерть двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта с 9 этажа многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко в Facebook.

"По результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", - сообщила она.

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Задержанным уже готовятся сообщения о подозрении.

2 января, около 16:00, в одном из многоэтажных жилых домов Сум оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным ребенком. Он не выжил. По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, повлекшие гибель ребенка.