Гибель ребенка. После проверок отстранены 10 глав отделов полиции

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В Украине по результатам проверок территориальных подразделений десять начальников отделов полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что проверки проходили в подразделениях разных регионов страны.

В полиции заверили, что отстраненные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

"Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнении из органов полиции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха.