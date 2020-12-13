UA

Гололед не отступает. Спасатели предупреждают об опасности на дорогах

13.12.2020, 09:00
Гололед не отступает. Спасатели предупреждают об опасности на дорогах - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

13 декабря на дорогах большинства областей будет гололед, спасатели призывают придерживаться правил безопасного вождения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По данным Укргидрометцентра, 13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, обледенение деревьев. На дорогах большинства областей гололед", – заявляют спасатели.

В Киевской области на дорогах гололед и обледенение деревьев, объявлен первый уровень опасности (желтый).

В ГСЧС призывают водителей удерживать дистанцию между автомобилями, передвигаться по скользким участкам на минимальной скорости, не совершать резких маневров и снижать скорость, приближаясь к пешеходам. 

Смотрите также: Киев сковал гололед. Попытки добраться на работу и динозавры на коньках: подборка видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
погода ГСЧС гололед

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 