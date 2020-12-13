Гололед не отступает. Спасатели предупреждают об опасности на дорогах

13 декабря на дорогах большинства областей будет гололед, спасатели призывают придерживаться правил безопасного вождения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По данным Укргидрометцентра, 13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, обледенение деревьев. На дорогах большинства областей гололед", – заявляют спасатели.

В Киевской области на дорогах гололед и обледенение деревьев, объявлен первый уровень опасности (желтый).

В ГСЧС призывают водителей удерживать дистанцию между автомобилями, передвигаться по скользким участкам на минимальной скорости, не совершать резких маневров и снижать скорость, приближаясь к пешеходам.

10 декабря в Киеве был сильный гололед. Коммунальные службы столицы беспрерывно работали 15 часов.

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Владислав Сердюк

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