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12.06.2019, 18:30

ГПУ: Двум итальянцам-боевикам ДНР сообщили о подозрении

ГПУ: Двум итальянцам-боевикам ДНР сообщили о подозрении - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В 2014 году двое граждан Италии прибыли в Ясиноватую и вступили в НВФ, сообщают в Генпрокуратуре

Двум гражданам Италии, которые воевали на стороне террористической организации ДНР, заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает в Facebook спикер гепрокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении в участии в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях 43-летнему и 30-летнему гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористической организации ДНР.

В ГПУ информаируют, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году эти люди прибыли в город Ясиноватая Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из НВФ. В их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных главарями боевиков.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых.

Ранее сегодня сообщалось, что по информации Главного управления разведки Минобороны, террористы спровоцировали перестрелку с подразделением объединенных сил, в результате которой уничтожены пять боевиков.

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Теги: боевики, война, Донбасс, италия
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