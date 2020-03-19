Гражданин РФ пытался устроиться на службу в Нацгвардию - СБУ

Иллюстративное фото: Алексей Павлюк/пресс-служба НГУ

Военная контрразведка СБУ помешала гражданину России поступить на военную службу в подразделение Национальной гвардии, которое привлекается к проведению операции объединенных сил на Донбассе. Об єтом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, уроженец Славутича Киевской области получил среднее образование в РФ, где проходил также срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа.

В 2014 году мужчина прибыл в Киев, где проживают его родственники. В января 2020 года он обратился Нацгвардию с намерением заключить контракт о службе в спецподразделении, которое систематически выполняет задачи в районе проведения ООС.

При этом при подаче документов он заведомо не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ. Также контрразведчики СБУ обнаружили личные контакты мужчины с представителями российских правоохранительных органов, в частности на временно оккупированной территории Украины, сообщили в СБУ.

Сейчас проверяется информация о причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ.

11 февраля военнослужащего Нацгвардии, вовремя не вернувшегося в часть после отпуска, задержали в РФ и открыли против него уголовное дело о незаконном пересечении границы.