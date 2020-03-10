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Харьковские фирмы незаконно ввезли военных товаров из РФ на $1 млн - прокуратура

Харьковские фирмы незаконно ввезли военных товаров из РФ на $1 млн - прокуратура - Фото
Фото: ssu.gov.ua
10.03.2020, 18:29

СБУ изъяла в Борисполе незаконно ввезенные из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам

СБУ разоблачила харьковских коммерсантов на незаконном ввозе из РФ агрегатов и узлов к бронетехнике и боевым самолетам и переправке их в страны Азии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам. В Украине запчасти легализовали посредством изготовления фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественном производстве.

"Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали нелегальный груз в аэропорту Борисполь: станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов. Предварительная стоимость товара - более $1 млн.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

Сегодня в СБУ также сообщили, что в Черниговской области контрразведка предотвратила нелегальный вывоз в Россию комплектующих к радиолокационным станциям. 

Ребрина Вадим
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