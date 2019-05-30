Инцидент во Львовском горсовете: полиция открыла уголовное дело

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По факту проникновения со взломом в помещение Львовского городского совета открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) УК. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Согласно сообщению, вчера, 29 мая, около 11:10 в полицию поступило сообщение о том, что "группа лиц, взломав замок входной двери, прошла в помещение Львовского городского совета".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", - сказано в сообщении.

Также в полиции сообщили, что правоохранители принимают усиленные меры безопасности на площади Рынок возле Львовского городского совета.

29 мая представители ряда националистических организаций, в числе которых Национальный корпус и Сокіл, выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.

В горсовете рассказали, что "псевдоактивисты бросили на землю Евгения Бойко (директор департамента Администрация городского головы, - ред.) и применили к нему силу. Также во время штурма псевдоактивисты избили нескольких сотрудников Муниципальной варты, выломали дверь в Центр предоставления административных услуг".

Бойко доставлен в больницу с травмой селезенки.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что проинформировал главу МВД Арсена Авакова о нападении на городскую ратушу, а также заявил, что если полиция не отреагирует, то защищать город от "бандитов" будут "добровольцы".