Искали 16 часов. На шахте в Луганской области произошла авария, под завалами погиб человек

Сегодня, 28 декабря, на шахте в Луганской области произошла авария, погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области и глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в Facebook.

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Как отмечается, ночью на горизонте 687 м шахты "Золотое", принадлежащей госпредспредприятию Первомайскуголь произошел обвал горной массы. Под завалами оказались два работника.

Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить одного из горняков, после почти 16 часов поисков нашли тело второго – с многочисленными травмами головы.

В полиции сообщили об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

29 июня в Луганской области на шахте Привольнянская произошел обвал, в результате которого погиб шахтер.

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Наталия Медведева

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