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Из комы вышел танцор Дорофеевой, которого избил военный УГО

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 16:23
Из комы вышел танцор Дорофеевой, которого избил военный УГО - Фото
Скриншот с видео

Вышел из комы танцор шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой Евгений, которого 1 августа избил военный Управления государственной охраны. Об этом Дорофеева сообщила в Instagram.

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По словам певицы, она узнала об этом от мамы пострадавшего.

Таким образом, Евгений пробыл в коме 15 дней.

  • 1 августа певица Надежда Дорофеева сообщила в Instagram, что ее танцора по имени Евгений избили возле клуба Лифт. Она отметила, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому.
  • После инцидента в УГО подтвердили, что танцора избил действующий военнослужащий госохраны.
  • 2 августа подозреваемого в нападении задержали по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
  • 3 августа суд избрал ему в качестве меры пресечения арест на 60 суток, из УГО его уволили



Вадим Ребрина
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уго надежда дорофеева
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