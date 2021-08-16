Из комы вышел танцор Дорофеевой, которого избил военный УГО
16.08.2021, 16:23
Скриншот с видео
Вышел из комы танцор шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой Евгений, которого 1 августа избил военный Управления государственной охраны. Об этом Дорофеева сообщила в Instagram.
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По словам певицы, она узнала об этом от мамы пострадавшего.
Таким образом, Евгений пробыл в коме 15 дней.
- 1 августа певица Надежда Дорофеева сообщила в Instagram, что ее танцора по имени Евгений избили возле клуба Лифт. Она отметила, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому.
- После инцидента в УГО подтвердили, что танцора избил действующий военнослужащий госохраны.
- 2 августа подозреваемого в нападении задержали по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
- 3 августа суд избрал ему в качестве меры пресечения арест на 60 суток, из УГО его уволили.
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