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Из-за аварии Кабмин, Минздрав и Рада остались без электричества

Из-за аварии Кабмин, Минздрав и Рада остались без электричества - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.07.2019, 17:50

В центре столицы без света остались более 20 улиц

В Киеве из-за аварии без электричества остались здания в Печерском районе, в том числе, света не было в парламенте, сообщает Hromadske со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

Без электричества остались улицы Пилипа Орлика, Михаила Грушевского, Рыбальская, Шелковичная, Омельяновича-Павленко, Леонида Первомайского, Мечникова, Владимирская, Большая Васильковская, Липская, Ивана Мазепы, Московская, Григория Карика, а также переулки Ивана Марьяненко, Кости Гордиенко, Липский, Бутышев, Крестовый, Силантиевский, Кловский спуск, Печерский, Парковая дорога.

Электричество отключали также в Министерстве здравоохранения.

Отсутствие электричества связано с аварийным отключением сети. Ориентировочное время возобновления электроснабжения – 18:00.

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