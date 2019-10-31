Избиение сотрудника АП не привело к его смерти - прокуратура

Александр Бухтатый (Фото: day.kyiv.ua)

Избиение сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, тело которого нашли 14 марта, не является результатом его смерти. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно предыдущей экспертизе, повреждения, которые получил Бухтатый, не имеют причинно-следственной связи с его смертью, так как нанесены примерно за час до ее наступления, соответственно было решено назначить дополнительную экспертизу.

В комментарии изданию пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в сочетании с этиловым спиртом, которые попали в организм Бухтатого за 3-5 часов до смерти.

Максимец поясняет, что у следствия есть достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, но в то же время не удалось установить их причастность к смерти сотрудника АП в связи с попаданием в организм клозапина.

Нападавшим грозит 7 до 10 лет лишения свободы.

Клозапин - мощный нейролептик, применяемый под строгим контролем врача. При передозировке может привести к потере сознания, эпилепсии, делирию, коме. В сочетании со спиртным возможен летальный исход.

Обвинительный акт в отношении гражданина Армении, подозреваемого в убийстве сотрудника Администрации президента 13 марта 2019, направлен в Шевченковский райсуд для рассмотрения по существу.

14 марта в Киеве был найден труп сотрудника Администрации президента . Информацию подтвердили собеседники на Банковой и в силовых структурах.

На теле Бухтатого не найдены следы применения огнестрельного оружия или колото-резанных ран

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