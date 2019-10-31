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Подозреваемого в убийстве сотрудника АП будут судить

Подозреваемого в убийстве сотрудника АП будут судить - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
31.10.2019, 14:28

Подозреваемый в убийстве 13 марта 2019 года - гражданин Армении

Обвинительный акт в отношении гражданина Армении, подозреваемого в убийстве сотрудника Администрации президента 13 марта 2019, направлен в Шевченковский райсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила прокуратура Киева.

13 марта 2019 около 23:50 на ул. Багговутовской 34-летний подозреваемый вместе с соучастником, личность которого не установлена, ограбили местного жителя. Мужчины нанесли несколько ударов в голову, он упал, после чего они забрали мобильный телефоном и банковскую карту и скрылись. Тело утром 14 марта обнаружили прохожие. Погибшим оказался 46-летний сотрудник Администрации президента. 

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Материалы в отношении другого нападавшего выделены в отдельное уголовное производство.

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ограбление в Киеве убийство сотрудника администрации
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