Подозреваемого в убийстве сотрудника АП будут судить

Суд (фото - pixabay.com)

Обвинительный акт в отношении гражданина Армении, подозреваемого в убийстве сотрудника Администрации президента 13 марта 2019, направлен в Шевченковский райсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила прокуратура Киева.

13 марта 2019 около 23:50 на ул. Багговутовской 34-летний подозреваемый вместе с соучастником, личность которого не установлена, ограбили местного жителя. Мужчины нанесли несколько ударов в голову, он упал, после чего они забрали мобильный телефоном и банковскую карту и скрылись. Тело утром 14 марта обнаружили прохожие. Погибшим оказался 46-летний сотрудник Администрации президента.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Материалы в отношении другого нападавшего выделены в отдельное уголовное производство.

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